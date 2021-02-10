شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصتا السعودية وأبو ظبى بجلسة الأربعاء.. وهبوط دبى ومسقط والكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.1% رابحاً 8.71 نقطة ليغلق عند مستوى 8901.63 نقطة، وصعد ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.07% رابحاً 4.23 نقطة ليغلق عند مستوى 5666.797 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 3.5 مليار درهم ليغلق عند مستوى 798.377 مليار درهم، فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.58% رابحاً 15.56 نقطة ليغلق عند مستوى 2631.60 نقطة.

هبط المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.10% خاسراً 1.48 نقطة ليغلق عند مستوى 1462.56 نقطة، ونزل سوق مسقط للأوراق المالية، للجلسة الثالثة على التوالي، كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت بضغوط هبوط 9 قطاعات.

بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.1% رابحاً 8.71 نقطة ليغلق عند مستوى 8901.63 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.21% خاسراً 34 نقطة ليغلق عند مستوى 25667.15 نقطة، وبلغ حجم التداول 304.7 مليون سهم بقيمة 12.4 مليار ريال. بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.1% رابحاً 8.71 نقطة ليغلق عند مستوى 8901.63 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.21% خاسراً 34 نقطة ليغلق عند مستوى 25667.15 نقطة، وبلغ حجم التداول 304.7 مليون سهم بقيمة 12.4 مليار ريال.

صعدت 7 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 3.32%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.82%، يليه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.08%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.73%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.68%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.53%، ثم قطاعي المرافق العامة والاتصالات بنسبة 0.08%، 0.01%، على التوالي، فيما تراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.77%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.10%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.66%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.62%، ثم قطاعي الخدمات التجارية والمهنية والنقل بنسبة 0.56%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.48%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.45%.

وقفز 59 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أنعام القابضة" بنسبة 10%، ثم سهم "الباحة" بنسبة 10%، ثم سهم "الجوف" بنسبة 9.96%، فيما تراجع 130 سهماً على رأسها سهم "أسيج" بنسبة 4.33%، ثم سهم "العالمية" بنسبة 4.26%، ثم سهم "باعظيم" بنسبة 4.09%، فيما تصدر سهم "أبومعطي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.2 مليار ريال سعودي.

بورصة دبيتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.58% رابحاً 15.56 نقطة ليغلق عند مستوى 2631.60 نقطة، وبلغ حجم التداول 113.7 مليون سهم محققة ما قيمته 147 مليون درهم من خلال تنفيذ 2196 صفقة لعدد 35 سهماً، وصعدت ببورصة دبي قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.96%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 4.66%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 2.75%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.53%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.13%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.40%، ثم قطاعي البنوك والتأمين بنسبة 0.37%، 0.22%، على التوالي. بورصة دبيتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.58% رابحاً 15.56 نقطة ليغلق عند مستوى 2631.60 نقطة، وبلغ حجم التداول 113.7 مليون سهم محققة ما قيمته 147 مليون درهم من خلال تنفيذ 2196 صفقة لعدد 35 سهماً، وصعدت ببورصة دبي قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.96%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 4.66%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 2.75%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.53%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.13%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.40%، ثم قطاعي البنوك والتأمين بنسبة 0.37%، 0.22%، على التوالي.

وقفزت 8 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الأربعاء، على رأسها سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 2.99%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 2.14%، وتراجع 21 سهماً على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 4.93%، ثم سهم شركة دي إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 4.87%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 8.8 مليون ورقة بقيمة 34.1 مليون درهم.

بورصة أبوظبيارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.07% رابحاً 4.23 نقطة ليغلق عند مستوى 5666.797 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 3.5 مليار درهم ليغلق عند مستوى 798.377 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 168.6 مليون سهم، بقيمة مليار درهم، عبر تنفيذ 2440 صفقة. بورصة أبوظبيارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.07% رابحاً 4.23 نقطة ليغلق عند مستوى 5666.797 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 3.5 مليار درهم ليغلق عند مستوى 798.377 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 168.6 مليون سهم، بقيمة مليار درهم، عبر تنفيذ 2440 صفقة.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع العقار بنسبة 1.26%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.45%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.33%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.26%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.17%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.50%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.15%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.12%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.11%.

وارتفع 14 سهماً ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة أبوظبي الوطني لبناء السفن" بنسبة 3.06%، ثم سهم "شركة أركان لمواد البناء" بنسبة 1.67%، ثم سهم "شركة مخازن زي" بنسبة 1.54%، وتراجع 13 سهماً على رأسها سهم "شركة الاتحاد للتأمين" بنسبة 5%، ثم سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 4.82%، ثم سهم "شركة القدرة القابضة" بنسبة 4.55%، فيما تصدر سهم "شركة الدار العقارية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 293.5 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.38%.

بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.26% خاسراً 14.72 نقطة ليغلق عند مستوى 5701.29 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.33% خاسراً 20.53 نقطة ليغلق عند مستوى 6219.58 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.06% خاسراً 2.73 نقطة ليغلق عند مستوى 4681.69 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.01% خاسراً 0.21 نقطة ليغلق عند مستوى 4848.90 نقطة. بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.26% خاسراً 14.72 نقطة ليغلق عند مستوى 5701.29 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.33% خاسراً 20.53 نقطة ليغلق عند مستوى 6219.58 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.06% خاسراً 2.73 نقطة ليغلق عند مستوى 4681.69 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.01% خاسراً 0.21 نقطة ليغلق عند مستوى 4848.90 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 424.4 مليون سهم بقيمة 60.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12.5 ألف صفقة، وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 3.30%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.93%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.83%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.74%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.43%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.37%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.29%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والخدمات المالية بنسبة 0.09%، 0.02%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.48%، ثم قطاعي النفط والغاز والصناعة بنسبة 0.43%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.41%.

بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.10% خاسراً 1.48 نقطة ليغلق عند مستوى 1462.56 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.8 مليون سهم بقيمة 517.5 ألف دينار بحرينى، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 4.38% بضغوط هبوط سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 3.85%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 2.60%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 3.91% بضغوط هبوط سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.37%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.34%. بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.10% خاسراً 1.48 نقطة ليغلق عند مستوى 1462.56 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.8 مليون سهم بقيمة 517.5 ألف دينار بحرينى، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 4.38% بضغوط هبوط سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 3.85%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 2.60%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 3.91% بضغوط هبوط سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.37%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.34%.

فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.20% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.64%، وصعد سهم شركة زين البحرين بنسبة 0.88%.

بورصة مسقطتراجع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الثالثة على التوالي، إذ هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.180% خاسراً 6.388 نقطة ليغلق عند مستوى 3559.739 نقطة، وبلغ حجم التداول 11.7 مليون سهم بقيمة 1.5 مليون ريال عبر تنفيذ 612 صفقة لعدد 51 سهماً.

وارتفعت 6 أسهم على رأسها سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 6%، ثم سهم "الوطنية للتمويل" بنسبة 4%، ثم سهم "عمن والإمارات القابضة" بنسبة 2.38%، فيما تراجع 15 سهماً على رأسها سهم "مسقط للتمويل" بنسبة 7.89%، ثم سهم "صندوق أمان للاستثمار العقاري" بنسبة 6.86%، ثم سهم "المتحدة للتمويل" بنسبة 5%، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 272.8 ألف ريال عماني.