شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الاستثمار يصعد ببورصة دبى فى الختام.. وبنك المشرق يتحول للخسائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.58% رابحاً 15.56 نقطة ليغلق عند مستوى 2631.60 نقطة، وبلغ حجم التداول 113.7 مليون سهم محققة ما قيمته 147 مليون درهم من خلال تنفيذ 2196 صفقة لعدد 35 سهماً، وصعدت ببورصة دبي قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.96%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 4.66%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 2.75%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.53%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.13%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.40%، ثم قطاعي البنوك والتأمين بنسبة 0.37%، 0.22%، على التوالي.

وقفزت 8 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الأربعاء، على رأسها سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 2.99%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 2.14%، وتراجع 21 سهماً على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 4.93%، ثم سهم شركة دي إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 4.87%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 8.8 مليون ورقة بقيمة 34.1 مليون درهم.

في سياق متصل أعلنت شركة أرامكس، نتائجها المالية للربع الرابع والسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، وحققت الشركة نمو إيرادات خلال الربع الرابع من العام 2020 بنسبة 13% لتصل إلى 1.598 مليار درهم إماراتي مقارنةً مع 1.418 مليون درهم إماراتي خلال الربع الرابع من عام 2019، وهذه النتائج أعلى نمو في الإيرادات تسجله الشركة خلال الربع الرابع، في حين أن الربع الأخير من العام عادةً ما يتسم بتزايد نشاط التسوق بين المستهلكين، فإن تنامي توجه المزيد منهم نحو التجارة الإلكترونية لشراء السلع والهدايا بسبب قيود السفر وغيرها من الإجراءات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، وساهم في دعم نمو إيرادات أرامكس خلال فترة الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2020.

أما بالنسبة للنتائج المالية كاملة، ارتفعت إيرادات أرامكس بنسبة 9% مقارنة مع السنة المالية 2019 لتصل إلى 5.510 مليار درهم إماراتي، وهي أعلى إيرادات تسجلها الشركة، ويعزي ذلك إلى تأثير جائحة فيروس كورونا على نمو أنشطة التجارية الإلكترونية.

في سياق متصل أعلن بنك المشرق، نتائجه المالية للعام المنتهي في 31 ديسمبر لعام 2020، وحقق البنك انخفاض في الإيرادات بنسبة 14.1% على أساس سوي لتصل إلى 5.1 مليار درهم إماراتي، مرجعاً السبب إلى سعر الفائدة المنخفض وتأثير جائحة كوفيد-19 وتباطؤ الأنشطة الاقتصادية نتيجة انخفاض أسعار النفط، ليسجل البنك خسائر بقيمة 1.3 مليار درهم في 2020 مقابل أرباح بقيمة 2.1 مليار درهم في 2019 نتيجة انخفاض الدخل التشغيلي وارتفاع رسوم المخاطر.