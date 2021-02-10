تعرف على تفاصيل الاجتماع الأول للمجلس العربى للابتكار المصرفى (ABIC)

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القاهرة - سامية سيد - عقد المجلس العربى للابتكار المصرفى المنضوى تحت "وحدة التحوّل الرقمى التابعة لاتحاد المصارف العربية "UABdigital، اجتماعه الأول الافتراضي برئاسة وسام حسن فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وبمشاركة المهندس سليمان برده رئيس وحدة التحول الرقمى للقطاع فى اتحاد المصارف العربية، وكلّ من ممثلى أعضاء مجلس إدارة المصارف العربية، كما شارك فى الاجتماع أعضاء المجلس الاستشارى التابع للمجلس العربى للابتكار المصرفى.

وفى بداية الاجتماع، رحب فتوح بالحضور، وشدد على الدور المهم الذى سوف يلعبه المجلس العربى للابتكار المصرفى فى صياغة المستقبل الرقمى للقطاع المصرفى العربى من خلال العمل المشترك والتعاون بين كل مكونات القطاع المصرفى من جهة، ومزودى التكنولوجيا المصرفية من جهة أخرى.

وتم استعراض نتائج الاستبيان الذى أطلقه اتحاد المصارف العربية عبر وحدة التحول الرقمى (UABdigital)، تحت عنوان " القدرات الرقمية للمصارف الأعضاء في إتحاد المصارف العربية وتوقعات 2021-2022"، حيث أشارت البيانات النوعية الأولية التي تم جمعها من المصارف المشاركة في هذا الاستبيان إلى أهمية بناء القدرات والاستثمار فى العنصر البشري، وضرورة وضع الاستراتيجيات الفعالة للتحول الرقمي والابتكار في المصارف العربية.

كما ناقش أعضاء المجلس العربي للابتكار المصرفي الفرص والتحديات المتعلقة بتصميم وتطوير نموذج المصرف العربي الرقمي من الناحيتين التشريعية والقانونية، وفي هذا الصدد، شدّد فتوح، على ضرورة احترام القوانين والتعاميم الصادرة عن البنوك المركزية العربية فى مجال التحول الرقمى، مؤكداً بأنّ الاتحاد سيقوم بالتنسيق مع البنوك المركزية العربية لتزويد المجلس العربى للابتكار المصرفى بالتعاميم الصادرة عن هذه البنوك في مجال التحوّل الرقمي.

ولفت فتـــّوح إلى ضرورة الاعتماد على التقنيات الناشئة في البنوك المركزية العربية من خلال تكنولوجيا الامتثال (RegTech)، وذلك تماهياً مع التطور الذي فرضته الحاجة إلى التحوّل الرقمى بوتيرة أسرع.

وأشار الأمين العام إلى أنّ الاتحاد سوف يزود المجلس أيضاً بدراسة شاملة حول العوائق القانونية للتحول الرقمي في القطاع المصرفي العربي، وذلك لتحليلها وإستخلاص التوصيات والتوجهات التي سيجري بحثها مع ممثلين عن المصارف المركزية العربية خلال اجتماع خاص للمجلس العربي للابتكار المصرفي المزمع عقده نهاية شهر فبرايرالحالي.

وبناءً على المداولات، اتفق المشاركون على تأسيس أربع مجموعات عمل لمتابعة تنفيذ أجندة المجلس لعام 2021، وهي كالتالي: مجموعة عمل لمتابعة مبادرة تصميم نموذج المصرف العربي الرقمي ، ومجموعة عمل لمتابعة مبادرة تصميم نموذج العملة الوطنية الرقمية (CBDC).، ومجموعة عمل لمتابعة مبادرة انشاء منصة الحوسبة السحابية الخاصة بالقطاع المصرفي العربي، ومجموعة عمل لمتابعة التشريعات والقوانين الصادرة عن البنوك المركزية في مجال التحول الرقمي وتكنولوجيا الامتثال (RegTech).