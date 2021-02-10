العراق يتوقع أن يبلغ إنتاج النفط 3.6 مليون برميل بالمتوسط فى فبراير

القاهرة - سامية سيد - قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار اليوم الأربعاء، إن بلاده تتوقع أن يبلغ إجمالي إنتاج الخام في المتوسط 3.6 مليون برميل يوميا في فبراير إذا التزام إقليم كردستان شبه المستقل بتخفيضات إنتاج النفط المقررة من أوبك+.

وأضاف في إفادة صحفية في بغداد أنه يتوقع أن تبلغ الصادرات 2.9 مليون برميل يوميا في المتوسط.

وقال عبد الجبار إنه يتوقع أن يتراوح سعر النفط بين 58-63 دولارا للبرميل في العام الجاري. وأضاف أنه يتوقع أن تُبقي أوبك وحلفاؤها سياستهم للإنتاج دون تغيير خلال الاجتماع القادم، مؤكدا التزام العراق بسياسة الإنتاج المتبعة.

وقال الوزير العراقي إن إيران قد تعود إلى سوق النفط إذا ظلت كل الأمور طبيعية على حد وصفه دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.