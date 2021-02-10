شكرا لقرائتكم خبر عن صعود المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.1% بجلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.1% رابحاً 8.71 نقطة ليغلق عند مستوى 8901.63 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.21% خاسراً 34 نقطة ليغلق عند مستوى 25667.15 نقطة، وبلغ حجم التداول 304.7 مليون سهم بقيمة 12.4 مليار ريال.

صعدت 7 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 3.32%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.82%، يليه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.08%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.73%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.68%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.53%، ثم قطاعي المرافق العامة والاتصالات بنسبة 0.08%، 0.01%، على التوالى، فيما تراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.77%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.10%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.66%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.62%، ثم قطاعي الخدمات التجارية والمهنية والنقل بنسبة 0.56%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.48%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.45%.

وقفز 59 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أنعام القابضة" بنسبة 10%، ثم سهم "الباحة" بنسبة 10%، ثم سهم "الجوف" بنسبة 9.96%، فيما تراجع 130 سهماً على رأسها سهم "أسيج" بنسبة 4.33%، ثم سهم "العالمية" بنسبة 4.26%، ثم سهم "باعظيم" بنسبة 4.09%، فيما تصدر سهم "أبومعطي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.2 مليار ريال سعودى.

فى سياق متصل أعلنت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية فى 9 أشهر، وحققت الشركة إيرادات بلغت 3.1 مليار ريال سعودى مقابل 4.3 مليار ريال سعودى خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة انخفاض 27.168%، وتحولت الشركة للخسائر وبلغت 747.3 مليون ريال سعودى مقابل 193.6 مليون ريال سعودى.

فى سياق آخر، أعلنت سوق الأسهم السعودية، إلغاء الترخيص الممنوح لشركة جلف ون كابيتال، بناءً على طلبها.