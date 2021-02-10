شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 10-2-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 10 -2 -2021، أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى مصر، مقارنة بختام تعاملات أمس الثلاثاء، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 48.81 جنيه للشراء، 51.95 جنيه للبيع، مقابل 48.81 جنيه للشراء، 51.90 جنيه للبيع.

واستقرت بتكوين عند نحو 46 ألفا و500 دولار بعد أن بلغت مستوى مرتفعا جديدا عند 48 ألفا و216 دولارا أثناء الليل بعد أن كشفت تسلا عن استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار في العملة المشفرة الرائدة.

وبلغت العملة الافتراضية المنافسة الإيثريوم، التي عادة ما تتحرك بالتزامن مع بتكوين، مستوى قياسيا عند 1826 دولارا اليوم قبل أن تتداول مرتفعة 1.1 % إلى 1791 دولارا.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.50 جنيه للشراء.

51.96 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى 48.81 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 48.81 جنيه.

51.95 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 51.90 جنيه.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

51.52 جنيه للشراء.

51.92 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

48.81 جنيه للشراء.

51.96 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

48.67 جنيه للشراء.

51.93 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

48.77 جنيه للشراء.

51.89 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.39 جنيه للشراء.

51.96 جنيه للبيع.