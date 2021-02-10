شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 10-2-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 10-2-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بعد تراجعها خلال الجلستين الماضيتين، مدفوعة بمشتريات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي نحو 6.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 706.333 مليار جنيه.

إيقاف تداول 31 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 31 سهماً، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ سبيد ميديكال، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، ارابيا انفستمنتس هولدنج، راية القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للدواجن، العامة لصناعة الورق-راكتا، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، العالمية للاستثمار والتنمية، الألومنيوم العربية، مستشفى النزهة الدولي، الحديد والصلب المصرية، جلاكسو سميثكلاين، دايس للملابس الجاهزة، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، العامة لمنتجات الخزف والصيني، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، القاهرة للدواجن، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية. إيقاف تداول 31 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 31 سهماً، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ سبيد ميديكال، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، ارابيا انفستمنتس هولدنج، راية القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للدواجن، العامة لصناعة الورق-راكتا، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، العالمية للاستثمار والتنمية، الألومنيوم العربية، مستشفى النزهة الدولي، الحديد والصلب المصرية، جلاكسو سميثكلاين، دايس للملابس الجاهزة، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، العامة لمنتجات الخزف والصيني، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، القاهرة للدواجن، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ الأهرام للطباعة والتغليف، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، العبوات الطبية، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، جنوب الوادي للأسمنت، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف.

البورصة تربح 6.8 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بعد تراجعها خلال الجلستين الماضيتين، مدفوعة بمشتريات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي نحو 6.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 706.333 مليار جنيه. البورصة تربح 6.8 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بعد تراجعها خلال الجلستين الماضيتين، مدفوعة بمشتريات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي نحو 6.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 706.333 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 827.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 53.9 ألف عملية لعدد 192 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.05% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.41%، والعرب على 8.55% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 24.17% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.82%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 1.7 مليون جنيه، 30.7 مليون جنيه، 62.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 53.1 مليون جنيه، 4.3 مليون جنيه، 37.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 11545 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 3416 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 14242 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 4445 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 2434 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 3468 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 1158 نقطة.

وصعدت أسهم 136 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 29 شركة، ولم تتغير مستويات 27 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- العروبة للسمسرة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 1.050 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.95%.

- القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بسعر إغلاق 9.580 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.86%.

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 31.540 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.59%.

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 4.160 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.19%.

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 21.640 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.80%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" بسعر إغلاق 8.140 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.86%.

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 12.020 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.73%.

- النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل بسعر إغلاق 37.800 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.47%.

- المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) بسعر إغلاق 4.400 دولار بنسبة تراجع بلغت 4.35%.

- كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بسعر إغلاق 35.380 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.44%.