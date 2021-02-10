شكرا لقرائتكم خبر عن وفد حكومى يتابع معدلات الإنجاز فى قرى "حياة كريمة" بمحافظة المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام وفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة الدكتور جميل حلمى، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة ومحمد فريد، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية بزيارة ميدانية إلى محافظة المنيا تستمر خلال الفترة من 10 إلى 11 فبراير الجارى، وذلك بهدف التأكد من معدلات الإنجاز وعدم وجود معوقات بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالإضافة إلى التأكد من جودة التنفيذ حسب المواصفات المحددة، وضمان تشغيل المشروعات المنتهية ودخولها الخدمة، والتعرف على رؤية المواطنين بشأن أى مشروعات أخرى مطلوبة ذات أولوية.

وتضمنت زيارة وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية متابعة قرى الشيخ عبادة، وجزيرة شيبا، والأمل بمحافظة المنيا.

وخلال الزيارة أشار الدكتور جميل حلمى إلى أن قرية الشيخ عبادة والتى يبلغ عدد سكانها 10.3 ألف نسمة، بمركز ملوى، بلغ عدد التدخلات بها 16 تدخل، تشمل مدرسة بـ22 فصل دراسى، بالإضافة إلى رفع كفاءة 148 منزل، وصالة ألعاب رياضية، ووحدة صحية بالقرية، فضلًا عن زيادة قدرة محولات.

وأوضح مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة أن تكلفة المشروعات المنتهية بقرية الشيخ عبادة وصلت إلى 28 مليون جنيه، ومستهدف خدمة القرية بالصرف الصحى، بتكلفة كلية لكل المشروعات تصل إلى نحو 80 مليون جنيه.

كما توجه وفد الوزارة لزيارة قرية جزيرة شيبا والتى يبلغ عدد سكانها 13 ألف نسمة، وأشار الدكتور جميل حلمى إلى أن عدد التدخلات بالقرية يبلغ 15 تدخل بتكلفة كلية نحو 77 مليون جنيه، وتشمل التدخلات مدرستين بعدد 18 فصل دراسى، و50 عمود إنارة، بالإضافة إلى رفع كفاءة 93 منزل بالقرية.

يذكر أنه نتج عن التدخلات التى تم الانتهاء منها بمحافظة المنيا مشروعين صرف صحى، و3 مدارس تتضمن 53 فصل دراسى، وعدد 1112 عمود إنارة، و8.7 كم شبكات مياه، بالإضافة إلى رصف طرق بلغت 4.6 كم، و2 مركز شباب، وعدد 4 وحدة صحية، ورفع كفاءة 333 منزل، فضلًا عن محو أمية 53 شخص، والوصول إلى عدد 2964 مستفيد من قروض المشروعات الصغيرة، وأشار الدكتور جميل حلمى إلى أنه من المستهدف تحسن مؤشر جودة الحياة (معدل إتاحة الخدمات الأساسية فى هذه القرى (فى المتوسط بمعدل 26 نقطة مئوية).