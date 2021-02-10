شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 10-2-2021 بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 10-2-2021، تباينا أمام الجنيه المصرى في البنوك المصرية، مقارنة بختام تعاملات الأمس، مسجلا فى البنك الأهلي المصري استقرارا عند 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، فى حين سجل سعره فى بنك أخر وهو"بنك الاسكندرية" 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع مقابل سعره أمس.

ونزل الدولار الذي عادة ما يُنظر إليه كملاذ آمن مقابل العملات المناظرة الرئيسية إذ تلقى الإقبال على المخاطرة الدعم من تفاؤل حيال دعم مالي ونقدي وأرباح قوية للشركات واللقاحات المضادة لفيروس كورونا.



وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.15 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.09 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.09 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.06 جنيه للشراء.

4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.09 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.19 جنيه.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.09 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.14 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.19 جنيه.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

4.08 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.