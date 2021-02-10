شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد.. تخفيض عدد المصانع المتعثرة فى بورسعيد من 108 لـ39 مصنعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الأربعاء 10-2- 2021، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها محافظ بورسعيد: تخفيض عدد المصانع المتعثرة من 108 لـ39 مصنعا، والتخطيط: 1.68 مليار جنيه لمحافظة المنيا فى مبادرة "حياة كريمة".

محافظ بورسعيد: تخفيض عدد المصانع المتعثرة من 108 لـ39 مصنعا

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، إنه كان يوجد بالمحافظة 108 مصانع متعثرة قبل تولى المنصب وتم تخفيض عددهم إلى 39 مصنعا فقط، مؤكدا أن ما تم إنجازه للشباب خلال الفترة الماضية بإنشاء 58 مصنعا منذ عام 2016، بالإضافة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وافق على أن ننشئ 54 مصنعا للشباب.

التخطيط: 1.68 مليار جنيه لمحافظة المنيا فى مبادرة "حياة كريمة"

قام وفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة الدكتور جميل حلمى، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة بزيارة ميدانية إلى محافظة المنيا تستمر من الفترة من 10 إلى 11 فبراير الجاري، وذلك بهدف التأكد من معدلات الإنجاز وعدم وجود معوقات بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالإضافة إلى التأكد من جودة التنفيذ حسب المواصفات المحددة، وضمان تشغيل المشروعات المنتهية ودخولها الخدمة، والتعرف على رؤية المواطنين بشأن أي مشروعات أخرى مطلوبة ذات أولوية.

التمثيل التجارى: التوسع فى التسوق الإلكترونى شرط زيادة التصدير للصين

طالبت المستشار التجارى ماهيتاب فؤاد رئيس المكتب التجارى المصرى ببكين، شركات الاغذية المصرية بضرورة التوسع فى عمليات التسويق الالكترونى لمنتجاتهم لزيادة الصادرات إلى الصين.

غرفة صناعة الجلود: الاستيراد العشوائى يهدد 17600 منشأة ونطالب باجتماع مع وزيرة الصناعة

طالبت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات بعقد اجتماع عاجل مع نيفين جامع وزيرة الصناعة لحل أزمة زيادة الاستيراد العشوائى الذى يهدد بتوقف 17600 منشأة بقطاع الأحذية والمنتجات الجلدية لعدم قدرتها على المنافسة مع هذه المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية

الإسكان: أجهزة مدن 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة وبدر تُنفذ حملات لإزالة الإشغالات

أكد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه تم شن حملة للتصدي للمخالفات والإشغالات بالمدينة بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة، مشيراً إلى أن الحملة شملت الحيين الأول والثاني، وأسفرت عن إزالة الإشغالات والتعديات بالمناطق التي شملتها، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

36 مليون دولار صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الصين فى 2020 بنمو 21%

قال المهندس تميم الضوي نائب المدير التنفيذى ومدير إدارة معلومات التصدير بالمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن صادرات الصناعات الغذائية إلى الصين سجلت نحو 36 مليون دولار خلال 2020 فى مقابل 21 مليون دولار خلال 2019 بنمو قدره 21%.

وزير النفط العراقى: الصادرات ستبلغ فى المتوسط 2.9 مليون برميل بفبراير

قال وزير النفط العراقى، اليوم الأربعاء، إن الصادرات ستبلغ فى المتوسط 2.9 مليون برميل فى فبراير، وتوقع أن يتراوح سعر النفط بين 58-63 دولارا للبرميل فى العام الجارى.