شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النفط العراقى: الصادرات ستبلغ فى المتوسط 2.9 مليون برميل بفبراير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال وزير النفط العراقى، اليوم الأربعاء، إن الصادرات ستبلغ في المتوسط 2.9 مليون برميل في فبراير، وتوقع أن يتراوح سعر النفط بين 58-63 دولارا للبرميل في العام الجارى.
وأضاف وزير النفط العراقي أنه يتوقع أن تبقي أوبك+ سياسة الإنتاج دون تغيير خلال الاجتماع القادم.
وأوضح وزير النفط العراقي أن اتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج ساهم في خفض مخزونات الخام.
على جانب آخر أظهرت وثيقة من شركة تسويق النفط العراقية (سومو) اليوم الأربعاء، أن العراق رفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في شحنات مارس المتجهة إلى آسيا.
وحددت سومو سعر بيع خام البصرة الخفيف الرسمي إلى آسيا بعلاوة 1.15 دولار للبرميل إلى خامي عمان ودبي القياسيين، مقارنة بعلاوة 1.10 دولار للبرميل في فبراير .