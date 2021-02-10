شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النفط العراقى: الصادرات ستبلغ فى المتوسط 2.9 مليون برميل بفبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير النفط العراقى، اليوم الأربعاء، إن الصادرات ستبلغ في المتوسط 2.9 مليون برميل في فبراير، وتوقع أن يتراوح سعر النفط بين 58-63 دولارا للبرميل في العام الجارى.

وأوضح وزير النفط العراقي أن اتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج ساهم في خفض مخزونات الخام. وأضاف وزير النفط العراقي أنه يتوقع أن تبقي أوبك+ سياسة الإنتاج دون تغيير خلال الاجتماع القادم.

على جانب آخر أظهرت وثيقة من شركة تسويق النفط العراقية (سومو) اليوم الأربعاء، أن العراق رفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في شحنات مارس المتجهة إلى آسيا.