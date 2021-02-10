شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد: تخفيض عدد المصانع المتعثرة من 108 لـ39 مصنعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، إنه كان يوجد بالمحافظة 108 مصانع متعثرة قبل تولى المنصب وتم تخفيض عددهم إلى 39 مصنعا فقط، مؤكدا أن ما تم إنجازه للشباب خلال الفترة الماضية بإنشاء 58 مصنعا منذ عام 2016، بالإضافة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وافق على أن ننشئ 54 مصنعا للشباب.

وأشار اللواء عادل الغضبان، إلى أنه يعنى ذلك إنشاء 112 مصنعا فى أقل من 5 سنوات للشباب فى المنطقة الصناعية ببورسعيد،، بالإضافة الى 5 مصانع للصناعات العملاقة مثل مصنع إطارات السيارات، الزيت، أدوات الطهى واللمبات الموفرة .

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة الذى ترأسه محافظ بورسعيد صباح اليوم، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ وأعضاء مجلس الشيوخ عادل لمعى والدكتور عاطف علم الدين وعضو مجلس النواب، حسن عمار واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ومساعد مدير الأمن والأجهزة التنفيذية.

وتم التصديق على قرارات الجلسة السابقة وبدء مناقشة الموضوعات الجديدة، واستعرض محافظ بورسعيد فى كلمته مجمل المشروعات التى شهدتها المحافظة مؤخرا فى العديد من القطاعات.