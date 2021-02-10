شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات بالسعودية اليوم الأربعاء.. واليورو بـ 4.54 ريال سعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار العملات العربية والأجنبية فى السعودية اليوم الأربعاء 10-2-2021، تباينا أمام الريال السعودى، ليستقر 1 دولار أمريكى عند 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى 0.27 دولار أمريكى، فى حين تباين سعر اليورو ليسجل 1 يورو نحو 4.54 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.54 جنيه، و1 ريال سعودى نحو 0.22 يورو.

وبلغت العملة الافتراضية المنافسة الإيثريوم، التي عادة ما تتحرك بالتزامن مع بتكوين، مستوى قياسيا عند 1826 دولارا اليوم قبل أن تتداول مرتفعة 1.1 % إلى 1791 دولارا.

وقال مايكل مكارثي كبير الإستراتيجيين لدى سي.إم.سي ماركتس في سيدني في إشارة إلى ضعف الدولار "الآفاق الاقتصادية للعام، وفقا لإجماع السوق، تبدو إيجابية. "المعنويات والمراكز هما المحركان الرئيسيان للسوق في الوقت الحاضر".

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)

1 يورو = 4.54 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.54 جنيه.

1 ريال سعودى = 0.22 يورو.





ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 27.92 ين ياباني مقابل سعره أمس كان بـ 27.90 جنيه.





جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 4.16 جنيه مصرى.





درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتى.

واستقرت أسعار الذهب في السعودية، اليوم حيث ثبت سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية عند 222.46 ريال سعودى كما كان سعره أمس.

كما ارتفع الذهب العالمى اليوم الأربعاء، ليحوم قرب ذروة أسبوع والتي بلغها في الجلسة السابقة، إذ زادت جاذبية المعدن الأصفر كتحوط في مواجهة التضخم بعد أن تراجع الدولار وزادت الآمال حيال حزمة تحفيز أمريكية. وصعد الذهب في التعاملات الفورية 0.3 %إلى 1842.90 دولار للأوقية، وبلغت الأسعار أعلى مستوياتها منذ الثاني من فبراير إلى 1848.40 دولار أمس، وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 %إلى 1845.30 دولار.

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى: ​سعر الذهب عيار 24

بنحو 222.46 ريال بما يعادل 59.15.$

سعر الذهب عيار 22

بنحو 203.38 ريال بما يعادل 54.22$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 194.14 ريال بما يعادل 51.76$

سعر الذهب عيار 18

بنحو 166.41 ريال بما يعادل 44.36$

سعر الذهب عيار 14

بنحو 129.43 ريال بما يعادل 34.51$

سعر الذهب عيار 12

بنحو 110.94 ريال بما يعادل 29.58$

سعر أوقية الذهب

بنحو 6,900 ريال بما يعادل 1,840$

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,553 ريال بما يعادل 414.07$

سعر كيلو الذهب

بنحو 221,870 ريال بما يعادل 59,151$