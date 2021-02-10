شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تراجعت معدلات التضخم فى البلاد؟..خبير يكشف أسباب الهبوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الخبير الاقتصادى خالد الشافعى على هبوط التضخم بقوله، إن اتاحة سلع أكبر من المطلوب في الأسواق سيؤدى إلى تراجع أسعارها وهو ما ينعكس على التضخم في البلاد، مشيرا إلى أن سياسات الدولة خلال الفترة الأخيرة اعتمدت على توفير السلع الرئيسية بأسعار مناسبة لدخول المواطنين، وهذا يكون له انعكاس مباشر على مؤشرات التضخم.

وأضاف الخبير الاقتصادى لـ"الخليج 365"، أن مراقبة مؤشرات الأسعار تؤكد أن السلع الأساسية تشهد حالة من الاستقرار وبعضها يشهد هبوطا، لكن من يدقق النظر في مؤشر السلع اليومية من الخضروات والفاكهة يجد أن أسعارها تسجل هبوطا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، وتحديدا منذ مطلع عام 2021 الجارى.

وتوقع الخبير الاقتصادى، أن مؤشرات التضخم ربما تشهد بعض التغيرات خلال الشهرين القادمين وذلك مع قدوم شهر رمضان ، وارتفاع الطلب على السلع الخاصة بالشهر الكريم، لكن الدول تؤمن السلع الرئيسية اليومية من اللحوم والبقوليات وهو ما سيكبح الطلب المرتفع نسبيا على السلع مع اقتراب شهر رمضان.

وأشار "الشافعى" إلى أن انتشار منافذ البيع المختلفة في كافة محافظات الجمهورية تساعد في ضبط حركة الأسعار، وعدم استغلال أصحاب النفوس الضعيفة ورفع سعر أي سلعة، وخلال بداية أزمة فيروس كورونا كان البعض يتوقع ارتفاع الأسعار، لكن الدولة وفرت السلع بكثرة مما كبح جماح أي زيادة في الأسعار.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم الشهري لشهر يناير الماضي، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 110.2 نقطة لشهر يناير 2021، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره -0.4% عن شهر ديسمبر 2020.