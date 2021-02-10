شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الأربعاء 10-2-2021، أمام الجنيه المصري، فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى عند سعر 4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، فى حين انخفض سعره بنك الإستثمار العربى بقيمة "قرشين" ليسجل 4.20 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 4.22 جنيه للشراء،و4.29 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي: وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.24 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.22 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.22 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإستثمار العربى

4.20 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.22 جنيه.

4.27 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.29 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك عودة

4.23 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.22 جنيه.

4.28 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.27 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.24 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.22 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.