شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تفتح عند مرتفعات غير مسبوقة قبل كلمة لرئيس مجلس الاحتياطى الاتحادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت عند مرتفعات غير مسبوقة اليوم الأربعاء، مدعومة بنتائج أعمال إيجابية، في حين تتجه أنظار المستثمرين إلى كلمة يلقيها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول لاستقاء مؤشرات بشأن مسار التعافي الاقتصادي.