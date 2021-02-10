شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصة مسقط للجلسة الثالثة على التوالي بضغوط تراجع 15 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الثالثة على التوالي، إذ هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.180% خاسراً 6.388 نقطة ليغلق عند مستوى 3559.739 نقطة، وبلغ حجم التداول 11.7 مليون سهم بقيمة 1.5 مليون ريال عبر تنفيذ 612 صفقة لعدد 51 سهماً.

وارتفعت 6 أسهم على رأسها سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 6%، ثم سهم "الوطنية للتمويل" بنسبة 4%، ثم سهم "عمن والإمارات القابضة" بنسبة 2.38%، فيما تراجع 15 سهماً على رأسها سهم "مسقط للتمويل" بنسبة 7.89%، ثم سهم "صندوق أمان للاستثمار العقاري" بنسبة 6.86%، ثم سهم "المتحدة للتمويل" بنسبة 5%، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 272.8 ألف ريال عماني.

في سياق متصل أعلنت سوق مسقط للأوراق المالية، إدراج أسهم شركة العاصمة للتحلية في السوق الثالثة برأسمال قدره 500 ألف ريال عماني، وذلك بعد قرار وزارة التجارية والصناعة بترخيص إنشاء شركة العاصمة للتحلية برأسمال قدره 500 ألف ريال عماني مقسم إلى 500 ألف سهم.

كما تم إدراج أسهم شركة جي أس إنماء بركاء 5 للتحلية، في السوق الثالثة برأسمال قدره 500 ألف ريال عماني، وذلك بعد قرار وزارة التجارية والصناعة بترخيص إنشاء شركة العاصمة للتحلية برأسمال قدره 500 ألف ريال عماني مقسم إلى 500 ألف سهم.

في سياق آخر أعلنت شركة الباطنة للطاقة، استقالة باسكال ريناود والذي يمثل شركة كهربل باعتباره شخص اعتباري، من عضوية مجلس إدارة الشركة اعتباراً من 4 فبراير الجاري لأسباب شخصية.

فيما أعلنت شركة مسندم للطاقة، تعيين محمد سالم الرويضي كعضو جديد في مجلس الإدارة، اعتباراً من 9 فبراير الجاري، وسيتم تقديم هذا التعيين إلى اجتماع الجمعية العام السنوي المقبل للموافقة عليه.