شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط هامشى لبورصة البحرين بجلسة الأربعاء بضغوط تراجع قطاعى البنوك والخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحول المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.10% خاسراً 1.48 نقطة ليغلق عند مستوى 1462.56 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.8 مليون سهم بقيمة 517.5 ألف دينار بحرينى، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 4.38% بضغوط هبوط سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 3.85%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 2.60%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 3.91% بضغوط هبوط سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.37%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.34%.

فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.20% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.64%، وصعد سهم شركة زين البحرين بنسبة 0.88%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة إنفستكورب، نتائجها المالية لفترة الأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، وجاءت النتائج المالية للنصف الأول من السنة المالية 2021 مدفوعة بالأداء القوي في جميع مجالات الأعمال مما أدى إلى ارتفاع صافي الربح المنسوب إلى مساهمي الشركة الأم من 48 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من السنة المالية 2020 إلى 63 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من السنة المالية 2021 بزيادة بنسبة 31%.

وبلغت ربحية السهم الواحد المخفضة 0.88 دولار أمريكي في النصف الأول من السنة المالية 2021 مقارنة بـ0.65 دولار أمريكي في النصف الأول من السنة المالية 2020 بزيادة بنسبة 35%، وسجل إجمالي الدخل الشامل المنسوب إلى مساهمي الشركة الأم ارتفاعاً بنسبة 46%، من 46 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من السنة المالية 2020 إلى 67 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من السنة المالية 2021.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين (باستثناء الحصص غير المسيطرة) في 31 ديسمبر عام 2020 ما مجموعه 957 مليون دولار بزيادة نسبتها 10% مقارنة بـ867 مليون دولار في 30 يونيو 2020، وبلغ إجمالي الأصول في نهاية النصف الأول من السنة المالية 2021 ما مجموعه 2.449 مليار دولار مقابل 2.123 مليار دولار في السنة المالية 2020 بنسبة زيادة 15%.

كما أعلنت شركة دلمون للدواجن، اعتماد مجلس الإدارة البيانات المالية السنوية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وتحولت الشركة صافي ربح 865.9 ألف دينار بحريني عام 2020 مقابل 142.4 ألف دينار بحريني خسائر عام 2019.

في سياق آخر قال بنك البحرين والكويت، إنه بالإشارة لقيام البنك في يناير 2021 بتعيين الإمارات دبي الوطني كابيتال ليميتد كمستشار مالي رئيسي، فإن البنك يعمل بالتعاون مع المستشار المالي على إنهاء تعيين المستشار القانوني ومستشار التدقيق، وسيقوم البنك بالتعاون مع المستشارين المختصين بالبدء في الدراسة الأولية بالتنسيق مع شركة الإثمار القابضة ومستشاريها فيما يخص عملية تقييم الأصول الخاضعة للاستحواذ، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من هذه الدراسة الأولية في بداية شهر إبريل المقبل، وسيتم الإعلان عن الخطوات التالية حين ذلك، كما سيتم الإعلان عن أي معلومات جوهرية في حينها، حسب اللوائح والقوانين ذات الصلة.

في سياق منفصل أعلن مصرف السلام-البحرين، اجتماع مجلس الإدارة، أمس الثلاثاء، وتمت الموافقة على الأمور الاعتيادية.

أعلنت بورصة البحرين، بأنه سيتم إدراج الاصدار رقم 1847 من أذونات الخزينة الحكومية ومدته 3 أشهر والصادر عن مصرف البحرين المركزي نيابةً عن حكومة مملكة البحرين ابتداءً من يوم الخميس الموافق 11 فبراير.