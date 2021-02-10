شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبى ترتفع للجلسة الثانية على التوالي.. ورأس المال يربح 3.5 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.07% رابحاً 4.23 نقطة ليغلق عند مستوى 5666.797 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 3.5 مليار درهم ليغلق عند مستوى 798.377 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 168.6 مليون سهم، بقيمة مليار درهم، عبر تنفيذ 2440 صفقة.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع العقار بنسبة 1.26%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.45%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.33%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.26%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.17%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.50%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.15%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.12%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.11%.

وارتفع 14 سهماً ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة أبوظبي الوطني لبناء السفن" بنسبة 3.06%، ثم سهم "شركة أركان لمواد البناء" بنسبة 1.67%، ثم سهم "شركة مخازن زي" بنسبة 1.54%، وتراجع 13 سهماً على رأسها سهم "شركة الاتحاد للتأمين" بنسبة 5%، ثم سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 4.82%، ثم سهم "شركة القدرة القابضة" بنسبة 4.55%، فيما تصدر سهم "شركة الدار العقارية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 293.5 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.38%.

في سياق متصل أعلنت شركة طيران أبوظبي، النتائج المالية الأولية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وتراجع إجمالي موجود الموجودات 4.997 مليار درهم خلال عام 2020 مقارنة مع 4.98 مليار درهم عام 2019، وانخفض إجمالي الإيرادات 1.6 مليار درهم خلال عام 2020 مقابل 2.1 مليار درهم خلال 2019، وبلغ صافي الربح 154.7 مليون درهم خلال العام الماضي مقابل 301.2 مليار درهم خلال العام السابق.

أعلنت مجموعة الشارقة، النتائج المالية الأولية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وتراجع إجمالي موجود الموجودات 198.2 مليون درهم خلال عام 2020 مقارنة مع 211.6 مليون درهم عام 2019، وانخفض إجمالي الإيرادات 10.5 مليون درهم خلال عام 2020 مقابل 11.2 مليون درهم خلال 2019، وتحولت الشركة خسائر 11.1 مليون درهم خلال العام الماضي مقابل 15.2 مليون درهم خلال العام السابق.

في السياق ذاته أعلن البنك التجاري الدولي، اجتماع مجلس الإدارة، اليوم الأربعاء، وأقر المجلس النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020 بواقع أرباح صافية قدرها 34 مليون درهم، ووافق المجلس على دعوة الجمعية العمومية السنوية للانعقاد بتاريخ 22 مارس لعام 2021، وقرر مجلس الإدارة التوصية للمساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم بمقترح زيادة رأس مال البنك.

كما أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتكافل، اجتماع مجلس الإدارة، اليوم الأربعاء، باعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم 1/2021، واعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر لعام 2020، واقتراح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% من رأس مال الشركة بواقع 20 فلس للسهم الواحد للعرض على الجمعية العمومية للشركة للاعتماد، والموافقة على الدعوة لاجتماع الجمعية العادية للمساهمين يوم الاثنين 15 مارس المقبل، والموافقة على جدول الأعمال بعد استيفاء الموافقات الرسمية اللازمة.