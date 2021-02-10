شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الأربعاء بالبنوك.. ويسجل 18.90جنيه بـ"بالبنك الأهلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر اليورو الأوروبى خلال تعاملات اليوم الأربعاء 10-2-2021 ، أمام الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات أمس الثلاثاء، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 18.90 جنيه للشراء، و19.05 جنيه للبيع، مقابل 18.80 جنيه للشراء، و19.02 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.87 جنيه للشراء، و19.00 جنيه للبيع.

وارتفع اليورو إلى 1.2126 دولار معززا مكاسبه لليوم الثالث. وعاود الجنيه الإسترليني بلوغ أعلى مستوى في ثلاثة أعوام عند 1.3827 دولار قبل أن يتداول مرتفعا 0.1% عند 1.3818 دولار.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتإلى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.87 جنيه للشراء.

19.00 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.90 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.80 جنيه.

19.05 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 19.02 جنيه.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.90 جنيه للشراء.

19.07 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.81 جنيه للشراء.

19.06 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.87 جنيه للشراء.

19.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.90 جنيه للشراء.

19.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.85 جنيه للشراء.

19.05 جنيه للبيع.