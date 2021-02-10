شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يشترى 60 ألف طن من القمح ف مناقصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال متعاملون إن مشتري الحبوب الحكومي بالأردن اشترى 60 ألف طن من قمح الطحين للتوريد من مناشئ خيارية في مناقصة أُغلقت اليوم الأربعاء.