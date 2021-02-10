شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية اليوم.. ورأس المال يربح 6.8مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بعد تراجعها خلال الجلستين الماضيتين، وربح رأس المال السوقي نحو 6.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 706.333 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 11545 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 3416 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 14242 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 4445 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 2434 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 3468 نقطة.