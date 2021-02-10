شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 61.08 دولار لبرنت و 58.28 دولار للخام الأمريكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم، 61.08 دولار للبرميل وذلك لخام القياس العالمي برنت، وسجلت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58.28 دولار للبرميل.

وشهدت أسعار النفط اليوم انخفاضل، مما يهدد بإنهاء أطول صعود في عامين في الوقت الذي تجاهل فيه المستثمرون بيانات للقطاع تظهر انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية مما عزز التفاؤل بشأن زيادة متوقعة في الطلب العالمي على الوقود وفقا لرويترز.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت هبوطا غير متوقع الأسبوع الماضيوهبطت مخزونات الخام 3.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من فبراير إلى حوالي 474.1 مليون برميل بينما كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة قدرها 985 ألف برميل.

وارتفعت مخزونات البنزين 4.8 مليون برميل متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 1.8 مليون برميل وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 487 ألف برميل مقارنة مع توقعات لهبوط قدره 790 ألف برميل وقال معهد البترول إن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي زادت بمقدار 102 ألف برميل يوميا.