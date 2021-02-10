شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. تعرف على مزايا أول سيارة كهربائية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة النصر للسيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن مزايا وتفاصيل تتعلق بأول سيارة كهربائية ستقوم الشركة بتصنيعها بالتعاون مع شركة دون فينج الصينية .

وذكرت الشركة في انفوجراف لها "لأننا كنا سابقين من الستينات، حتي في الالفينات.. النصر بتقدملك السيارة E70 بمواصفات مميزة، وخصائص تكنولوجية رائعة .

ومن أبرز خصائصها:

1 - تصل السيارة إلى سرعة قصوى 150 كم/س بقدرة 147 حصان ومدى قيادة يتخطى 400 كم في الشحنة الواحدة.

2- أنظمة أمان متطورة مثل ABS, EBD, ESC, BA, TCS, HSA .

3- تتمتع الفئة العليا بمدى قيادة يتخطى 500 كم في الشحنة الواحدة.

4 - مواصفات رفاهية متعددة لراحتك، مثل: فتحة سقف وكراسي كهربائية وشاشة تحكم ومكيف هواء بتكنولوجيا بلازما.

5- أنظمة أمان إضافية مثل الرؤية المحيطية 360 درجة، مؤشر ضغط الإطارات BSD,.

جدير بالذكر أن سعر السيارة سيصل لنحو 360 ألف جنيه .