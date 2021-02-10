شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء تتراجع 3 جنيهات.. وعيار 21 بـ 802 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب في السوق المصرى اليوم الأربعاء، 10 فبراير 2021، بقيمة 3 جنيهات، وذلك على خلفية هبوط السعر العالمى للذهب من 1845 إلى 1840 دولار، بانخفاض قدره 5 دولارات، وهو ما أثر على سعر الذهب في مصر.

أسعار الذهب بعد تراجعها:

عيار 24 سجل 916.5 جنيه.

عيار 21 سجل 802 جنيه.

عيار 18 سجل 687.5 جنيه.

الجنيه الذهب 6416 جنيها.

أونصة الذهب 1840 دولار.

أسعار الذهب تغيرت منذ صباح أمس الثلاثاء أكثر من مرة، بالتزامن مع تقلب سعر الذهب عالميا، بسبب المضاربة على المعدن النفيس، وتذبذب سعر الأونصة طوال التعاملات منذ أمس وحتى الآن، وهو ما تسبب في التأثير على سعر الأعيرة المختلفة في سوق الصاغة.

وكان سعر الذهب العالمى ارتفع اليوم الأربعاء، ليحوم قرب ذروة أسبوع والتي بلغها في الجلسة السابقة، إذ زادت جاذبية المعدن الأصفر كتحوط في مواجهة التضخم بعد أن تراجع الدولار وزادت الآمال حيال حزمة تحفيز أمريكية، وكذلك مع هبوط الدولار إلى قرب أدنى مستوى في أسبوعين مقابل منافسيه.