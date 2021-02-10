«واعد» يمول «أفيروس» لتسريع توسعها في أوروبا

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وتخطط الشركة التي يقع مقرها في مكة المكرمة، لاستخدام الدفعة الجديدة من التمويل، وهي الثانية من (واعد) منذ 2019م لتحقيق المزيد من التوسع في السوق الأوروبية بحيث يستفيد عملاؤها من أجهزة وبرامج الشركة في تحسين قطاع الرعاية الصحية.وتقوم (أفيروس) بتصنيع تقنيات المراقبة عن بعد التي تتيح تتبع الأفراد والسلع والمركبات بشكل فوري ومباشر.
وقال الرئيس التنفيذي لمركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال (واعد)، وسيم بصراوي «سيساعد الاستثمار الجديد شركة أفيروس على التوسع حيث فازت مؤخرا بعقد لتزويد «إيبي كلينيك زيوريخ» السويسرية بنظام للمراقبة الداخلية، وتمكنت من التغلب في المنافسة التي خاضتها مع شركة ألمانية».
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