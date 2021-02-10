سابك و(KACST) تطوران مواد عالية الأداء وخفيفة الوزن للتطبيقات المتقدمة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (KACST) أمس، في الرياض اتفاقية لتطوير مواد عالية الأداء وخفيفة الوزن للتطبيقات المتقدمة.

وقع الاتفاقية نائب رئيس مجلس إدارة «سابك» الرئيس التنفيذي يوسف البنيان، ورئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور أنس الفارس.

وأوضح البنيان أن هذا التعاون المشترك ينسجم استراتيجيا مع أهداف رؤية المملكة 2030، الرامية لتعزيز الصناعات المحلية من خلال التعاون والابتكار، مشيرا إلى أن تطوير المواد عالية الأداء سيتم بالكامل في المملكة للوفاء باحتياجات الصناعات التحويلية المحلية.

وذكر أن هذه التقنية تسهم في تحقيق أهداف الاستدامة من خلال تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في أسواق النقل، نتيجة خفض الوزن باستخدام المواد الخفيفة.

بدوره أكد الفارس أن هذا التعاون سيسهم في خدمة السوق المتنامية للمواد المتقدمة عالية الأداء في المملكة، فضلا عن توفير فرص كبيرة لأعمال الصناعات الحديثة والتحويلية، مفيدا بأن المدينة تطمح أن تسهم هذه الخطوة في إثراء المحتوى المحلي ودعم اقتصاد المملكة وتعزيز مكانتها التنافسية في هذه الصناعات.