شكرا لقرائتكم خبر الناتج المحلي الإجمالي للمملكة يتحسن بآخر ربعين في 2020 وينهي العام على تراجع 4.1% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال الربع الرابع من العام الماضي، نموا بنسبة 2.8% مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، وفقا لتقرير التقديرات السريعة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع 2020، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء أمس.

ويعد هذا التحسن الثاني في الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي، حيث شهد بالربع الثالث ارتفاعا نسبته 1.8%، عقب تراجعه خلال الربعين الأول والثاني من العام الماضي.

وأظهرت الإحصاءات انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالربع الرابع على أساس سنوي بنسبة 3.8%، مقارنة بالربع المقابل في 2019.

وفقا للتقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي، فقد انخفض الاقتصاد السعودي بنسبة 4.1% في 2020 مقارنة بالعام السابق، حيث سجل نمو 0.3% في 2019.

والتقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي عبارة عن عملية تقدير للحسابات القومية ربع السنوية التي يتم إجراؤها خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي، ويتم نشرها بعد 40 يوما من نهاية الربع المرجعي، عندما تكون البيانات المتعلقة بالربع لا تزال غير مكتملة، وهي نفسها التي يتم إجراؤها في الحسابات القومية ربع السنوية، ولكنها تتبنى افتراضات مبسطة بشأن استقراء بعض المؤشرات (الشهرية أو ربع السنوية)، ويتم استخدام عدد من المؤشرات المتعلقة بالإنتاج والنفقات والدخل والسعر والتجارة الخارجية، وتتعلق التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي بالاقتصاد الوطني بأكمله، ويتم تقديمها دون أي تفاصيل عن القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

وتستخدم التقديرات السريعة من قبل صناع القرار والأكاديميين والباحثين الذين يرغبون في الحصول على رؤية مستقبلية طويلة الأجل لبيانات الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى ذلك تقوم المنظمات الدولية باستخدام البيانات المعدلة موسميا في إجراء مقارنات اقتصادية بين دول العالم.

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافة، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تغطي جميع جوانب الحياة في المملكة من مصادرها المتعددة، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

ما هي التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي: