شكرا لقرائتكم خبر عن سهم «تويتر» يقفز 10% بدعم زيادة عدد المستخدمين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت أسهم «تويتر» أكثر من 10% الأربعاء، ملامساً مستوى 66 دولاراً، بعد يوم من إعلان الشركة عن نتائج قوية خلال الربع الرابع.

وأعلنت «تويتر» أنّ قاعدة مستخدميها قفزت إلى 192 مليوناً في الفصل الذي شهد الانتخابات الرئاسية الأميركية والحملة التي شنّت ضدّ نشر المعلومات المضلّلة.

وارتفع عدد المستخدمين النشطين خلال الربع الرابع الذي انتهى قبل أيام من تسلّم الرئيس جو بايدن مقاليد الحكم بمعدّل 27 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لتويتر جاك دورسي إنّ منصة التراسل ومقرّها سان فرنسيسكو لا تزال تركّز على «الترويج لمحادثات صحية أكثر لأولئك الذين يستعملون خدماتنا».

وذكرت تويتر أنّ أرباحها تضاعفت مقارنة بالعام الماضي لتصل الى 222 مليون دولار، بعد أن ارتفعت عائداته 28 بالمئة لتحقق رقماً قياسياً بلغ 1,29 مليار دولار.

وقال دورسي «2020 كان عاماً غير عادي بالنسبة الى تويتر»، مضيفاً «نحن فخورون أكثر من أي وقت مضى لخدمتنا النقاش العام خاصة في هذه الأوقات غير المسبوقة».