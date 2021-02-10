شكرا لقرائتكم خبر عن «الآسيوي» يرشح الشارقة للفوز بلقب الأفضل في شهر يناير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد النجاح الذي حققته سلسلة استفتاءات لاعب الشهر في منطقة غرب آسيا، أطلق الموقع الإلكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سلسلة شهرية جديدة خاصة بفريق الشهر، تهدف إلى تسليط الضوء على أبرز الفرق التي حققت نتائج جيدة في الشهر الماضي، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات الوطنية، من خلال رصد النتائج التي حققتها أو البطولات التي توجت بها.

وأعلن الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيانه الصادر الأربعاء أنه سيتم طرح هذه التقارير بصورة شهرية، وذلك في الأسبوع الثاني من كل شهر، حيث يمكن للقراء المشاركة في التصويت للفريق الذين كان الأفضل برأيهم، ويستحق الحصول على لقب «فريق الشهر».

ورشح الاتحاد الآسيوي نادي الشارقة ضمن الأندية الأفضل في منطقة غرب آسيا عن شهر يناير حيث أكد أن الشارقة خلال الشهر الماضي نجح بحسم صدارة الدوري الإماراتي ليتوج بطلاً للشتاء، من خلال الفوز في مباراتين في هذا الشهر بالدوري خلال الدور الأول، كما أنه افتتح الدور الثاني بفوز آخر على الفجيرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يتعادل مع الوحدة بملعب الوحدة في الجولة الأخيرة.

وشهدت ملاعب كرة القدم في منطقة غرب آسيا، العديد من الأحداث المثيرة خلال شهر يناير حيث تصاعدت الإثارة من أجل حسم ألقاب البطولات المحلية، ومن ضمن الأندية التي رشحها الاتحاد الآسيوي لمنافسة الشارقة على اللقب في شهر يناير النصر السعودي، والوحدات الأردني، والرفاع البحريني، والسد القطري، وتشرين السوري، والقوة الجوية العراقي، والسيب العماني.