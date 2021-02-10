شكرا لقرائتكم خبر عن الولادات في الصين واصلت تراجعها سنة 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين: «أ ف ب»

انخفض عدد المواليد المسجلين في الصين في عام 2020 بنسبة تقترب من 15%، مقارنة مع العام السابق، في أحدث مؤشر على مساعي بكين إلى إحداث طفرة للمواليد حتى الساعة على الرغم من تخفيف السلطات للقيود الصارمة في سياسة تنظيم الأسرة.

وبعد عقود من «سياسة الطفل الواحد»، غيّـرت بكين القواعد عام 2016 لتسمح للأسر بإنجاب طفلين، مع تزايد المخاوف بشأن شيخوخة السكان السريعة في الصين وتقلص القوة العاملة.

وأظهرت أرقام نشرتها أخيراً، وزارة الأمن العام الصينية، تسجيل 10,04 مليون ولادة عام 2020، بانخفاض بنسبة 14,8% عن عدد المواليد المسجلين في 2019. وتوزع المواليد الجدد في 2020 على 52,7% للذكور، و47,3% للإناث، بحسب البيانات.

وبلغ العدد الرسمي للولادات الإجمالية، والذي يُعلن عنه بصورة منفصلة، 14,65 مليون في 2019. وهذا الرقم غير المتوفر بعد لسنة 2020، يكون تقليدياً أعلى من عدد الولادات المسجلة رسمياً بسبب تأخر بعض الأهل في تسجيل الولادات. وتظهر البيانات تراجع أعداد المواليد للعام الرابع على التوالي في الصين.

ولاحظ أحد المستخدمين على منصة ويبو الملقبة «تويتر الصينية» أن عدد المواليد كان «أقل من عدد الأشخاص الذين يخضعون لامتحان القبول في الجامعة»، مشيراً إلى أن معدلات الشيخوخة السكانية ستصبح أكثر خطورة في العقود المقبلة. ووصف آخر المعدل المنخفض بأنه «أكبر أزمة تواجهها الأمة الصينية».

وبدأت الصين اعتماد سياسة الطفل الواحد في أواخر سبعينات القرن العشرين، في محاولة لإبطاء النمو السكاني السريع، قبل تخفيفها في عام 2016.

لكن تغيير هذه القواعد لم يؤد بعدُ إلى طفرة في المواليد؛ إذ تعمد الصينيات في أحيان كثيرة إلى تأخير الولادة أو تجنبها، فيما يلقي الأزواج الشباب باللوم على ارتفاع التكاليف وعدم كفاية الدعم السياسي للأسر.

وتأتي هذه البيانات أيضاً بعدما أثارت جائحة «كوفيد ـ 19» حالة من الفوضى في الاقتصاد العالمي، في ظل تزايد القلق لدى عائلات كثيرة بشأن أمنها الوظيفي.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، بدأت الصين تعداداً سكانياً تُجريه مرة كل عقد، في خطوة توليها أهمية كبيرة لرصد أي تغيير على صعيد مستويات الزيادة السكانية بفعل تخفيف قواعد تنظيم الأسرة.

ويعتبر خبراء في علم السكان أن البدء برصد أي أثر ملحوظ لسياسة الطفلين على أعداد السكان لن يحصل قبل خمسة عشر عاماً. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يصل عدد المتقاعدين الصينيين إلى 300 مليون بحلول عام 2025.

ونقلت وسائل الإعلام الحكومية الصينية في كانون الأول/ديسمبر، عن وزير الشؤون المدنية لي جيهينج، قوله، إن معدل الخصوبة في البلاد «انخفض بشكل خطر»، وهو أقل بكثير من معدل استبدال السكان البالغ 2,1 مولود لكل امرأة.