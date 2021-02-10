شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا: فرض عقوبات جديدة على روسيا ينبغي أن يستهدف أشخاصاً محددين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين-رويترز

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الأربعاء، إنه يتعين استهداف الأشخاص المناسبين عند فرض مزيد من العقوبات على روسيا، مضيفاً أن إلغاء خط أنابيب «نورد ستريم 2» لنقل الغاز سيؤدي فقط لزيادة تقارب روسيا مع الصين.

وقال ماس مخاطباً النواب الألمان: «أولئك الذين يشككون في «نورد ستريم 2» عليهم أيضاً التفكير، على الأقل من الناحية الجيوستراتيجية، في ماهية تبعاته وماذا يعني هذا لتأثير أوروبا على روسيا». وأضاف أن ذلك ينطبق أيضاً على فكرة «الانفصال» عن الصين.

وتابع قائلاً: «يجب أن يكون من الواضح تماماً إلى أين سيؤدي هذا من الناحية الجيوستراتيجية: سيؤدي إلى زيادة التقارب أكثر وأكثر بين روسيا والصين».