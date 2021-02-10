محافظ بورسعيد يصدر قرارًا هامة بشأن تقنين أوضاع الوحدات السكنية المخالفة



الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، عن تخفيض نسبة 25% على أسعار تقنين أوضاع الوحدات السكنية بالمحافظة.

وأكد "الغضبان"، أن كل وحدة سكنية تحتاج إلى تقنين أوضاعها بعد أن حدثت ضجة في الشارع البورسعيدى نتيجة للقرار الذي أصدره برقم "489" لسنة 2019 لتقنين أوضاع الوحدات السكنية بمشروعات الإسكان في المحافظة والمباعة من المالك الأصلي المخصص له الوحدة السكنية للغير، بحيث يجرى دفع مبلغ 10000 جنيه للوحدة السكنية المكونة من غرفة وصالة، ومبلغ 20000 ألف جنيه للوحدة 2 غرفة وصالة، ومبلغ 30000 جنيه للوحدة 3 غرف وصالة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الذي ترأسه محافظ بورسعيد صباح اليوم وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ وأعضاء مجلس الشيوخ عادل اللمعي والدكتور عاطف علم الدين وعضو مجلس النواب، حسن عمار واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ومساعد مدير الأمن والأجهزة التنفيذية.

وتم التصديق على قرارات الجلسة السابقة وبدء مناقشة الموضوعات الجديدة، واستعرض محافظ بورسعيد في كلمته مجمل المشروعات التي شهدتها المحافظة مؤخرا في العديد من القطاعات.