شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر يستقر بمنطقة سلبية – تحليل – 10-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم فايزر (PFE) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع في وقت سابق، ليحاول بذلك تصريف هذا التشبع، محققاً مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.43% بما يعادل 0.15 نقطة ليستقر على سعر 34.97 دولار، وذلك في ظل استقرار تداولاته دون مستوى المقاومة 35.46، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة صاعدة على المدى المتوسط (من 27.90 إلى 43.01)، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 35.46، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند سعر 33.69 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية لفيبوناتشي.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط