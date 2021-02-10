شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت ينبع تعلن عن إيقاف خط الإنتاج الرابع بغرض التحديث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أسمنت ينبع عن تنفيذ خطتها الاستراتيجية لتحديث الخط الرابع، وعليه سيتم إيقاف هذا الخط ابتداءً من 15 فبراير الجاري، ولمدة 60 يوما تقريباً.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، إلى أن المبيعات لن تتأثر بهذا التوقف نظراً لوجود مخزون استراتيجي كافٍ، إضافة إلى استمرار عمل الخط الخامس بكامل طاقته الإنتاجية والذي يمثل 60% من طاقة الشركة الإجمالية.

وقالت الشركة، إن الأثر المالي لتحديث الخط الرابع سينحصر على ارتفاع تكاليف الإنتاج فقط منذ بداية التوقف، والتي تم أخذها في الاعتبار عند اعداد خطة عمل 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 82.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 61.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث إلى ارتفاع الإيرادات مصحوباً بانخفاض تكلفة الإيرادات وانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية والبيعية ومصاريف التمويل وارتفاع الإيرادات الأخرى على الرغم من ارتفاع مصاريف الزكاة.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 210.1 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 174.9 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.