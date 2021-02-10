شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الكندي مع استمرار تفاؤل الأسواق حيال الاقتصاد العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء مع استمرار تفاؤل الأسواق بشأن الاقتصاد العالمي فضلا عن انتعاش الطلب على السلع، ومن بينها النفط الذي يعد أحد السلع الرئيسية للصادرات الكندية.



وتتواصل جهود الدول والحكومات حول العالم في مكافحة جائحة كورونا سواء باتخاذ إجراءات وقيود إغلاق وعزل شامل ومشددة أو من خلال توزيع جرعات من لقاحات واعدة للوقاية من الفيروس التاجي.



هذا، وينتظر المستثمرون بالأسواق تمرير الكونجرس الأمريكي لحزمة التحفيز المالية المقترحة من إدارة الرئيس "جو بايدن" والتي تعتمد على ضخ 1.9 تريليون دولار في شريان الاقتصاد الأكبر على مستوى العالم.



كانت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" قد أعلنت أمس أن إغلاق الاقتصاد الأمريكي ربما يتم تمديده إلى نهاية عام 2021 حال عدم إقرار الحزمة التحفيزية المقترحة.



وعلى صعيد التداولات، استقر الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:21 بتوقيت جرينتش عند 0.7880، وسجل أعلى سعر عند 0.7896 وأقل سعر عند 0.7867.