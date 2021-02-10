شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يرتفع بنحو 2% تزامنا مع انخفاض طفيف للدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الأربعاء وسط انخفاض طفيف للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى التفاؤل بشأن الاقتصاد العالمي الأمر الذي يدعم بدوره الطلب على المعادن الصناعية وعلى رأسها النحاس.



وكشف محللون عن أن توزيع الملايين من جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا سوف يسهم في السيطرة على تفشي المرض مما يعني وضع خطوة على الطريق نحو انتهاء الجائحة.



وفي سياق منفصل، ينتظر المستثمرون بالأسواق تمرير الكونجرس الأمريكي لحزمة التحفيز المالية المقترحة من إدارة الرئيس "جو بايدن" والتي تعتمد على ضخ 1.9 تريليون دولار في شريان الاقتصاد الأكبر على مستوى العالم.



ومن ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.5 نقطة وأقل مستوى عند 90.2 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.9% إلى 3.79 دولار للرطل، وسجل المعدن أعلى سعر عند 3.79 دولار وأقل سعر عند 3.71 دولار.