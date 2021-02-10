شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية عند مستويات قياسية في بداية الجلسة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الأربعاء وسجلت مستويات قياسية جديدة، وذلك عقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية.



هذا، وينتظر المستثمرون بالأسواق تمرير الكونجرس الأمريكي لحزمة التحفيز المالية المقترحة من إدارة الرئيس "جو بايدن" والتي تعتمد على ضخ 1.9 تريليون دولار في شريان الاقتصاد الأكبر على مستوى العالم.



كانت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" قد أعلنت أمس أن إغلاق الاقتصاد الأمريكي ربما يتم تمديده إلى نهاية عام 2021 حال عدم إقرار الحزمة التحفيزية المقترحة.



وأظهرت بيانات اقتصادية أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.3% في يناير/كانون الثاني، وهي قراءة اتفقت مع توقعات المحللين.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:22 بتوقيت جرينتش بنسبة تقل عن 0.15 (ما يعادل نقطتين) إلى 31380 نقطة، واستقر "ناسداك" عند 14005 نقاط، فيما استقر "إس أند بي 500" بنسبة 3910 نقاط.