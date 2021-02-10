شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة طبقا للتوقعات فى يناير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين لشهر كانون الثاني/يناير مرتفعا بمقدار 0.3% شهريا ، طبقا للتوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.3%، أقل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمقدار 0.4 %.

كما صدر مؤشر أسعار المستهلكين فيما عد الغذاء والوقود لنفس الشهر مرتفعا بمقدار 0.0% ، أقل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.2%، أقل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمقدار 0.1% ، هذا البيان سلبي للاقتصاد الأكبر فى العالم.