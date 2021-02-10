شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يسجل أدنى مستوى فى أسبوعين قبيل بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين ، بفعل تباطؤ عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة ، و تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول".

تراجع مؤشر الدولار قرابة 0.3 % إلى مستوى 90.25 نقطة الأدنى منذ 27 كانون الثاني/يناير الماضي ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 90.49 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.52 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.5% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، بعد بيانات الوظائف المخيبة للآمال فى الولايات المتحدة.

الخسائر الحالية فى العملة الأمريكية تأتي بسبب تباطؤ عمليات طلب الدولار كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المعنويات الإيجابية التي تسيطر على الأسواق ، مدفوعة بآمال التعافي الاقتصادي المتوقع من جائحة فيروس كورونا خلال العام الجاري ، بفضل التحفيز المالي والنقدي الهائل فى معظم أنحاء العالم ، خاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة ، خاصة عن مستويات التضخم الرئيسية فى البلاد خلال الشهر الماضي ، والتي توضح إلى أي مدي وصلت إليه عملية التفاعل بين مستويات الأسعار والسياسة النقدية التحفيزية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

يصدر بحلول الساعة 13:30 غرينتش مؤشر أسعار المستهلكين ،التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 1.5% سنويا فى كانون الثاني/يناير من ارتفاع بنسبة 1.4% فى كانون الأول/ديسمبر ،وبالقراءة الشهرية المتوقع ارتفاع بنسبة 0.3% من ارتفاع بنسبة 0.4% الشهر السابق.

وبحلول الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش يتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي " جيروم باول" فى ندوة عبر الانترنت يستضيفها النادي الاقتصادي فى نيويورك.