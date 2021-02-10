شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوى فى 3 أسابيع بفضل تقارير الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات تصحيح ، لتقترب مجددا من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، فى ظل المعنويات الإيجابية التي تسيطر على المستثمرين ، بفضل تقارير أرباح البنوك والشركات خلال الربع الرابع من العام الماضي.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.25% حتى الساعة 11:16 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا قرابة 0.2% ، فى أول خسارة فى غضون السبع جلسات الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى الجلسة السابقة أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 412.3 نقطة.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء ليقترب مجددا من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع التعدين والموارد الأساسية ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع يقترب من 2.0% ،بفضل صعود معظم أسعار المعادن والسلع فى الأسواق العالمية.

ارتفع سهم بنك سوسيتيه جنرال بأكثر من 3% فى التعاملات المبكرة ، بعدما حقق ثاني أكبر بنك فى فرنسا أرباحا صافية بنحو 470 مليون يورو فى الربع الرابع من عام 2020.

ارتفع سهم مجموعة "ثول" السويدية بأكثر من 8% ،وقفز سهم شركة الدفع الهولندية " أدين" بنسبة 9% ،بعد تقارير أرباح قوية فى الربع الرابع من العام الماضي.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.3% ،لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.1% ، فى أول خسارة فى غضون السبع جلسات الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات مستوي قياسي جديد عند 3,918.35 نقطة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.3% ،فى فرنسا زاد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.2% ،وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.5% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ،وفى ألمانيا صعد مؤشر داكس بنسبة 0.2%.