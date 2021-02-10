شكرا لقرائتكم خبر عن إيه إم دي يحاول التخلص من الضغط السلبي – تحليل – 10-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة إيه إم دي (AMD) في آخر جلساته، وذلك بعدما لامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التخلص من هذا الضغط السلبي، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.61% بما يعادل -0.56 نقطة ليستقر على سعر 90.91 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 88.98، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 97.95.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه