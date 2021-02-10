شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل – 10-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم شركة أمازون (AMAZON) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.54% بما يعادل -17.94 نقطة ويستقر على سعر 3,305.00 دولار، وذلك في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه صاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 3,189.65، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 3,491.55.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه