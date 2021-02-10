شكرا لقرائتكم خبر عن كومكاست يخترق مقاومة محورية – تحليل – 10-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم كومكاست (COMCAST CORP) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم بهذا الارتفاع في تخطي مستوى المقاومة المحوري 52.35، محققاً مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.68% بما يعادل 0.87 نقطة ليستقر على سعر 52.72 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 52.35، ليستهدف مستوى المقاومة 55.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد