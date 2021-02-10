«هاباغ لويد» توقع أول اتفاقية تجارية لزيادة حاويات المسافنة بموانئ السعودية

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وتأتي الاتفاقية استمرارا للمبادرات التي أطلقتها (موانئ) ضمن استراتيجيتها الطموحة؛ لزيادة قوة ربط موانئ المملكة مع الموانئ العالمية، وجذب كبرى شركات الخطوط الملاحية العالمية؛ تماشيا مع مرتكزات رؤية المملكة (2030) نحو ترسيخ مكانة المملكة على الصعيدين الاستثماري واللوجستي.وتهدف الهيئة العامة للموانئ من توقيع الاتفاقية إلى تعزيز دور ميناء جدة الإسلامي في الربط المباشر بين موانئ الشرق والغرب بحكم موقعه الاستراتيجي الذي يعد حلقة وصل بين قارات العالم الثلاث، وميناء محوريا أساسيا على المستويين الإقليمي والدولي، ومساهما مباشرا في تعزيز مكانة المملكة كموقع رائد للخدمات اللوجستية، وتيسير سلاسل الإمداد العالمي، كما تعكس هذه الاتفاقية ثقة الخطوط الملاحية العالمية بالإمكانات التي توفرها موانئ، بالإضافة إلى المركز المهم الذي يشكله ميناء جدة الإسلامي في حركة التجارة العالمية في البحر الأحمر.
وتسعى الهيئة العامة للموانئ أن تحتل موانئ المملكة وعلى رأسها ميناء جدة الإسلامي الريادة الإقليمية والمنافسة العالمية عبر كسب الحصة الأكبر من التجارة البحرية العابرة في البحر الأحمر، وجذب حصة إضافية من عمليات المنافسة حول العالم إلى الموانئ السعودية، بالإضافة إلى عقد مزيد من الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، بما يدعم التجارة ويضيف قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
يذكر أن موانئ المملكة تستحوذ حاليا على ما يقارب 20% من سوق المسافنة في المنطقة، وكذلك 80% من إجمالي سوق المسافنة في البحر الأحمر، هادفة الاستحواذ على أكثر من 50% في سوق حاويات المسافنة بنهاية عام 2030، بما يسهم في ترسيخ موقع المملكة الاستراتيجي كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث، تماشيا مع ركائز برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) وفق رؤية المملكة 2030.
هاباغ لويد:
- شركة نقل متعددة الجنسيات مقرها ألمانيا.
- تأسست في 1970 باندماج شركتين ألمانيتين للنقل البحري/البحري هما هامبورج أمريكا لاين ونورث جيرمن لويد.
- تتكون من خط شحن حاويات الشحن هاباغ لويدأيه جي الذي يمتلك بدوره شركات تابعة أخرى مثل هاباج لويد كروزرز.
- تعتبر ذراع نقل الحاويات في هاباغ لويد أيه جيه خامس أكبر ناقلة حاويات في العالم من حيث قدرة السفن.
- استحوذت شركة هاباغ لويد بالكامل على شركة توي إيه جي (هانوفر) وأصبحت شركة تابعة لها في عام 1998.
- استحوذت هاباغ لويد على CP Ships في عام 2005.
- اندماج هاباغ لويد مع أعمال الحاويات CSAV في 2014، وشركة الشحن العربية المتحدة في عام 2017.
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