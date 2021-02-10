صرف 756 ألفا لـ453 مواطنا يعملون في النقل الموجه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهى صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، صرف الدعم لـ453 مستفيدا من العاملين في النقل الموجه لشهري أكتوبر ونوفمبر 2020، بمبلغ إجمالي (756,293) ريالا، وذلك ضمن برنامج العمل الحر في النقل الموجه.

وأوضح «هدف» أن بيانات الأداء الخاصة بالعاملين في نشاط توجيه المركبات للشهرين المشار إليهما أعلاه، أظهرت التزاما بتحقيق أعلى معدلات الأداء، مما انعكس على دخل العامل وحصوله على سقف الدعم الأعلى المقر، الأمر الذي يعزز جهود الصندوق الرامية إلى إيجاد فرص عمل للمواطنين والمواطنات وتحقيق الاستقرار الوظيفي والمهني والتحفيز لزيادة الإنتاجية، كما يعمل «هدف» حاليا على استكمال إجراءات التحقق اللازمة لصرف الدعم لشهر ديسمبر 2020، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويأتي تنفيذ برنامج العمل الحر في النقل الموجه، وفقا لمذكرة تفاهم أبرمها «هدف» في وقت سابق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للنقل، وشركة عمل المستقبل، بهدف التوسع في دعم وتأهيل القوى العاملة الوطنية ومشاركتها في سوق العمل، تماشيا مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

وبحسب مذكرة التفاهم، يقدم الصندوق دعما للمستفيدين والمستفيدات من البرنامج يصل إلى 2400 ريال شهريا، ولمدة تصل إلى 24 شهرا ميلاديا من تاريخ إطلاق البرنامج، كما يقدم دعما تحفيزيا مقداره 3000 ريال كل ستة أشهر للمستفيد المستمر في تحقيقه لمتطلبات الأداء المطلوبة.

الدعم الشهري للعاملين في النقل الموجه

الفترة: أكتوبر ونوفمبر 2020

المستفيدون: 453 مواطنا

المبلغ: 756,293 ريالا