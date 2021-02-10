90 مليار ريال إيداعات حساب المواطن حتى فبراير الحالي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أودع برنامج حساب المواطن أمس، 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الـ39 10.7 ملايين مستفيد.

وأوضح البرنامج في بيان أمس، أنه بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة حوالي 13 مليون ريال. وأشار إلى أن إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 90 مليار ريال منها 667 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، «إن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1048 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 92%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 183 ألف مستفيد، مشكلين 8% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين».

وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 92%، أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 42%، وشكل الذكور المستقلين 58%، موضحا أن 86% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 14% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.