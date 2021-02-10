شكرا لقرائتكم خبر معدل سهولة الأعمال في أفريقيا 40% وتوفر الأيدي العاملة بالزراعة 60% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عرضت ورشة عمل افتراضية بعنوان «عرض فرص الاستثمار الزراعي السعودي في القارة الأفريقية والمنتجات التمويلية الأخرى التي يقدمها صندوق التنمية الزراعية»، مميزات الاستثمار الزراعي في أفريقيا، أبرزها معدل سهولة الأعمال الذي يصل إلى 40%، وتوفر الأيدي العاملة في الزراعة بنسبة 60%.

وتطرقت الورشة التي عقدها الصندوق ممثلا ببرنامج الاستثمار الزراعي الخارجي وبالتعاون مع المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، إلى توضيح مجالات الاستثمار في القارة الأفريقية فيما يخص الأمن الغذائي، حيث تطرق إلى ثلاثة مجالات كان أبرزها: مجالات الإنتاج الزراعي المباشر من الأرض ومجالات التجارة ومجالات الثروة الحيوانية.

وقدم من المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية تركي السليمان، أهم الفرص الاستثمارية في الدول في القارة الأفريقية، وما يميز هذه القارة، من حيث كونها أكبر قارة في العالم ومساحة تقدر بـ30 مليون م2 وعدد سكانها يتجاوز المليار.

وتناولت الورشة الزراعة في أفريقيا، حيث تعد القارة الأولى في العالم من حيث مساحة الأراضي الزراعية، وقد بلغ حجم الأراضي الصالحة للزراعة ما يزيد على 60% من إجمالي الأراضي حول العالم التي تشكل نحو 35% من إجمالي مساحة القارة، فيما يمثل قطاع الزراعة أكثر من 23% من الناتج المحلي الإجمالي.

وناقشت الورشة عوامل القوة والضعف لدى المستثمر السعودي في حالة توجهه للقارة الأفريقية، والفرص والمخاطر التي تواجهه في حالة الاستثمار .