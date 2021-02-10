شكرا لقرائتكم خبر عن يوم أخضر للأسواق الأمريكية بدعم نتائج الشركات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقت أسواق الأسهم العالمية، الدعم من بيانات إيجابية دعمت توقعات التعافي السريع للاقتصاد العالمي، إضافة إلى سرعة توزيع اللقاحات في العديد من الدول مع تخفيف قيود الإغلاق فيها.

وفي بورصة نيويورك، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بتحقيق أكثر من 100 نقطة، وزاد مؤشر «إس آند بي» بنسبة 0.4%، كما ارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.4%.

وارتفعت أسهم شركة كوكا كولا بأكثر من 1% بعد أن تجاوزت الشركة تقديرات وول ستريت لأرباح الربع الرابع بجهود خفض التكاليف، وقفز سهم «أندر أرور» بنسبة 4.3% بعد الإعلان عن تحقيق أرباح مفاجئة لربع العطلة، حيث تعززت المبيعات بالنمو الرقمي القوي.

وصعدت أسهم «تويتر» بنسبة 7.7% في بداية التداول بعد أن تجاوزت شركة التواصل الاجتماعي توقعات أرباح وول ستريت وتوقعات الإيرادات، كما عززت الأرباح التي جاءت أفضل من المتوقع من «ليفت» و«سيسكو» و«ميتال» المعنويات في وول ستريت، وأبلغت «ليفت» عن علامات التعافي من جائحة «كوفيد-19».

الأسهم الأوروبية

وفي القارة العجوز، ارتفعت الأسهم الأوروبية، الأربعاء، إذ دعمت مجموعة من تقارير الأرباح الفصلية الإيجابية من شركات بينها سوسيتيه جنرال، التفاؤل المحيط بتعاف اقتصادي أسرع وتيرة مدفوع باللقاح في العام الجاري.

وربح سهم سوسيتيه جنرال الفرنسي 2.9% بعد أن فاقت أرباحه التوقعات في الربع الرابع، إذ جاءت الرسوم المرتبطة بجائحة كوفيد-19 أقل من المتوقع.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3%، وارتفع مؤشر «داكس» الألماني 0.1%، و«كاك» الفرنسي 0.2%، و«ميب» الإيطالي 0.54%، وفوتسي البريطاني 0.25%.

وانخفض سهم البنك الهولندي إيه.بي.إن امرو 1.3% حتى بعد أن أعلن عن صافي ربح أفضل من المتوقع للربع الرابع من العام الماضي، وأضاف سهم تيسن كورب الألمانية العملاقة 5.8% بعد أن رفعت توقعاتها للعام بالكامل مشيرة إلى تحسن في الطلب، بينما زاد سهم دليفري هيرو لتوصيل الطعام عبر الإنترنت 0.3% بعد أن أعلنت الشركة عن زيادة 95% في إيرادات العام بالكامل.

وانخفض سهم أكبر شركة شحن حاويات في العالم ميرسك 5.6% بعد أن قالت إن ارتفاع الطلب على شحن الحاويات سيعزز الأرباح في الربع الأول من العام.

