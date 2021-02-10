«الشارقة للابتكار»: «إيفا» تفوز بجائزة «مسرع تقنيات الصناعة المتقدمة»

الشارقة: ”الخليج 365”

كشف مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار عن الفائز بجائزة مسرّع الشارقة الافتراضي العالمي للصناعة المتقدمة (مسرع «Industry 4.0» ) وما يطلق عليه (SAIA). وقد فازت شركة إيفا Electric Visionary Aircrafts (EVA) عن فئة الشركات العالمية الناشئة والتي تم تأسيسها في مدينة نيويورك الأمريكية، إذ ستحصل الشركة على جائزة بقيمة 100000 دولار بعد انتقال عملياتها إلى الشارقة بينما سيحصل المتأهلون الآخرون على خدمات ذات قيمة مضافة بقيمة 50000 دولار لتوسيع نطاق حلولهم التقنية وأعمالهم في سوق الإمارات العربية المتحدة.

و«إيفا» هي أداة تمكين لتطبيقات الطائرات من دون طيار إذ تعمل على ربط المدن والبلدان من خلال إنشاء شبكة من محطات التحكم والشحن للطائرات من دون طيار، وهذه البنية التحتية للطائرات من دون طيار، وفقاً لإيفا، يمكن الاستفادة منها في مهام مثل الإمداد الطبي وتسليم الطرود، والإغاثة في حالات الكوارث، والخدمات اللوجستية، وفحص البنية التحتية عند الطلب، وغيرها من الاستخدامات والخدمات.



حلول تقنية مبتكرة

وفي شهر مارس/ آذار من العام الماضي أطلق مجمع الشارقة للابتكار جائزة مسرّع الشارقة العالمي للصناعة المتقدمة بهدف جذب الشركات الناشئة التي توفر حلولاً تقنية مبتكرة توافق الثورة الصناعية الرابعة ليجتذب المسرع هذا العدد من الشركات التي تنوعت اختصاصاتها، وفي قطاعات مختلفة منها الصناعات المتقدمة، وتكنولوجيا التصنيع، والمدن الذكية، والتصميم المستدام، وتكنولوجيا الإنشاءات، والمواد الذكية، والطائرات من دون طيار، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي. وغير ذلك من التقنيات الصناعية. ويرمي البرنامج إلى دعم الشركات الناشئة العالمية خلال مراحل نموّها بحيث تتوسّع في نشر تقنياتها على مختلف الصعد الإقليمية، وإضافة لشركة إيفا فقد ضمت القائمة النهائية عدداً من الشركات الناشئة العالمية المميزة.

اختيار ثماني شركات ناشئة

وقال حسين المحمودي، الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، خضعت عملية الاختيار لمداولات مكثفة وصارمة ليتم اختيار أفضل شركة ناشئة تقدم حلولاً تكنولوجية مميزة، إذ شهدت الأسابيع الأخيرة من عملية الاختيار اجتماعات عدة ودراسات مكثفة من قبل لجنة الحكام لاستعراض المشاريع المقدمة من قبل الشركات وأضاف: كان العام الماضي مختلفاً ومعقداً بالنسبة للكثيرين، ولهذا السبب فإننا نقدر كثيراً كل العمل الاستثنائي من قبل كل المشاركين في برنامج الجائزة لتحفيز المتأهلين للتصفيات النهائية وأولئك الذين قدموا مشاركاتهم للجائزة. وقد تم تشكيل لجنة تحكيمية (تمثلها نخبة من ممثلي عدد من الشركات والهيئات الحكومية والخاصة) لتقييم الشركات الناشئة المرشحة على مدار ثمانية أشهر، وقد تم استلام أكثر من 550 طلباً من 50 دولة، ثم تم اختيار ثماني شركات ناشئة مبتكرة حيث سيقوم المجمع بتقديم كل أوجه الدعم للشركات الناشئة لتوسيع نطاقها حتى بعد التسريع ودعمها في مقره لمدة عام واحد.

مركز عالمي للابتكار

وأضاف المحمودي، تحتل الشارقة مكانة مميزة في عالم الأعمال الناشئة وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، لتكون مركزاً عالمياً رائداً في مجال الابتكار والبحوث وريادة الأعمال، بناءً على توجهاتها نحو اقتصاد المعرفة من خلال دعم وتشجيع وتطوير منظومة الابتكار، ودعم الأبحاث العلمية التطبيقية والتكنولوجية للقيام بالأنشطة الاستثمارية، ويسهم هذا المسرّع في ترسيخ مكانة دولة الإمارات بشكل عام، والشارقة بشكل خاص، كمركز لريادة الأعمال والمشاريع المبتكرة الناشئة على مستوى المنطقة، وتدعم تنافسيتها عالمياً. كما يعكس رؤية الإمارات الاستباقية التي تركز على مخرجات الثورة الصناعية الرابعة في تعزيز جاهزيتها للمستقبل وتطوير حلول مبتكرة للتحديات تواكب متطلبات المرحلة المقبلة، وهذا ما يحفز كل حاضنات الأعمال على العمل نحو إيجاد مبادرات ومسرعات لترجمة وتحقيق هذه الرؤيا.

كما يأتي إطلاق هذه المبادرة المتمثلة في هذا المسرع العالمي ترجمة لجهود المجمع الرامية نحو التعزيز من وضع الشارقة على المؤشرات والتصنيفات العالمية، حيث صنفت الشارقة في مقدمة أفضل خمس بيئات للشركات الناشئة بحسب التقرير العالمي لبيئة الشركات الناشئة. كما ينصبّ تركيز مسرّع الشارقة للصناعة المتقدمة على دعم مختلف المشاريع والشركات الموهوبة بغرض دفع عجلة نموّها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومساعدتها على اقتناص الفرص التجارية الجديدة، وتطوير أعمالها، وتكوين العلاقات مع شرائح المستثمرين المختلفة.

الانتقال إلى الشارقة

وقال أوليفييه لو لان، الرئيس التنفيذي لشركة إيفا EVA: كان مسرع الشارقة للصناعات المتطورة هو الخيار الطبيعي لاحتضان الفرص العديدة في الشرق الأوسط وخارجه. لقد وجدنا القائمين والمقيّمين لهذه الجائزة المتمثلة بهذا المسرع متحمسين لمشاركة معارفهم ومساعدتنا على تحسين شركتنا وزيادة رقعة عملائنا في مختلف دول العالم.

ومن خلال الدعم الذي سنلقاه من هذا البرنامج، سننتقل الآن بشكل كامل إلى مجمع الشارقة للأبحاث والتكنولوجيا والابتكار ليتم نقل كل عملياتنا الإدارية والبحث والتطوير والأعمال. لدخول أسواق المنطقة، حيث سنقوم بعمل بنية التحتية متطورة للطائرات من دون طيار / الروبوتات بشكل أسرع لإنجاز المهام الحرجة مثل لوجستيات الرعاية الصحية المستقلة.

برنامج المسرع ودعم الشركات الناشئة

مع بداية مارس/ آذار 2020، تم إطلاق دعوة عالمية للشركات الناشئة التي تعمل على تطوير منتجات أو خدمات تستفيد من التقنيات الرئيسية في الثورة الصناعية الرابعة: البيانات الضخمة، الطباعة ثلاثية الأبعاد، إنترنت الأشياء، الروبوتات، الرقمية، الواقع المعزز، النظم سحابة، بلوك تشين، وغيرها.

إذ ستحصل الشركات الناشئة الثماني المختارة على الدعم الذي تحتاجه للتجربة والتطوير للتقنيات التي تعمل عليها وتحويلها إلى واقع، وإقامة علاقات حقيقية مع أفضل الشركات في الإمارات العربية المتحدة من خلال عملية إيجاد حلول مشتركة لتلبية الاحتياجات المحددة للشركاء.

وتشمل المزايا من خلال برنامج المسرعات الذي يمتد على مدار 4 أشهر التدريب والإرشاد عالي التأثير وتطوير الأعمال مع اللاعبين الصناعيين الرئيسيين والعلاقات الحكومية والأكاديمية. كما سيوفر البرنامج للفرق ما يزيد على 450 ألف دولار أمريكي من المسرعات وخدمات نمو الأعمال الحصرية، بما في ذلك نفقات المعيشة ومكان العمل. علاوة على ذلك سيحصل الفائزون في البرنامج على منحة تمويلية للمشروع، وكيان رسمي في مجمع الشارقة للابتكار، يتضمن مساحة مكتبية، ووصول حصري إلى شبكة المجمع العالمية.

